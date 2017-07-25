جابري أنصاري يلتقي محافظ كربلاء المقدسة

بحث مساعد وزير الخارجية الايراني حسين جابري انصاري مع محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي اليوم الثلاثاء ، القضايا المتعلقة بزوار ابي عبدالله الحسين علي السلام ومراسم الاربعينية.

وياتي لقاء جابري انصاري مع الطريحي في سياق زيارته للعراق وذلك عقب زيارته المرقد الطاهر للامام الحسين عليه السلام والمرقد الطاهر لشقيقه ابي الفضل العباس بن علي (ع) والمشاركة في مراسم تعطير المرقد الحسيني الطاهر بمعية محافظ كربلاء.

كما تفقد جابري انصاري اليوم الثلاثاء مشاريع اعادة اعمار وتطوير مرقد الامام الحسين عليه السلام حيث استمع الى تقارير المشرفين على المشاريع التي يجري تنفيذها .

الى ذلك تفقد جابري انصاري مبنى القنصلية الايرانية في كربلاء واطلع عن كثب على نشاطاتها وخدماتها.