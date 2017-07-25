جريصاتي: قانون الإنتخاب الجديد قابل للتطوير

قال وزير العدل في الحكومة اللبنانية سليم جريصاتي إنه “لا يمكن ان نتصور دولة مركزية قوية من دون حكم الأقوياء فيها بمعايير التثميل السياسي والشعبي الصحيح والفاعل”.

وتابع “هذا التمثيل الذي أصبح أكثر منالا مع قانون الإنتخاب الجديد القابل للتطوير بعد طي صفحة نظام الإقتراع الأكثري”.

واضاف جريصاتي في حديث له الثلاثاء أن “هذا الرئيس هو نتاج مسيرة نضالية طويلة هي مسيرة شعب إنتفض يوما لكرامته وعزته وحريته وإستقلاله ووحدته”، وتابع “يجب ان لا ننسى الشهداء الذين سقطوا إيمانا منهم بأن لبنانا من طينة أخرى سينبت من غرس دمائهم وقد حملوا السلاح دفاعا عن هذا الوطن الذي ما زلنا نبحث عنه وقد نجده في مسارنا”.