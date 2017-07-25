الأردن: شجار وانسحاب لنواب من جلسة برلمانية والسبب؟

انسحب عدد من نواب البرلمان الاردني احتجاجا على موقف الحكومة من حادثة سفارة العدو الإسرائيلي وإخراج طاقمها من الأردن.

وقام النائبان خالد الفناطسة وصداح الحباشنة وعدد من نواب “كتلة الإصلاح النيابية” بالصراخ مطالبين زملاءهم بالخروج من الجلسة وإلغائها.

وقال الفناطسة إن “دم الأردنيين ليس رخيصا ولا يجوز الجلوس مع الحكومة المقصّرة ومن لديه شرف فلينسحب”.

وفي شريط مصور نشرته وسائل إعلام أردنية يظهر النائب الفناطسة ولدى خروجه من القاعة يتوجّه إليه النائب فيصل الأعور ببعض الكلمات ما دفع الفناطسة إلى ضرب الأعور على رأسه بزجاجة من المياه.

أما النائب الحباشنة فقال لزملائه “من يستحي فلينسحب من الجلسة ولا يجوز الجلوس مع حكومة هرّبت الإسرائيليين”.

وهاجم رئيس البرلمان عاطف الطراونة الحكومة “على تقصيرها” مطالباً إياها بتقرير مفصل حول الحادثة.