بروجردي: جبهة المقاومة اربكت معادلات أميركا في المنطقة

اكد رئيس لجنة الامن القومي والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي “علاء الدين بروجردي” ، ان جبهة المقاومة تحولت الى جبهة صلبة في مواجهة الكيان الصهيوني واربكت معادلات اميركا وحلفائها في المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي “علاء الدين بروجردي”، اليوم الثلاثاء في طهران رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني “محمد رعد”.

واوضح بروجردي في مستهل اللقاء ان محور المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني يتعلق بجميع المسلمين، مضيفا: ان محور المقاومة تحول الى جبهة صلبة لا تقهر في مواجهة الكيان المحتل للقدس، بحيث اربكت معادلات اميركا وحلفائها الاقليميين بكل امكانياتهم العسكرية.

واكد رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، ان دعم محور المقاومة وحزب الله ، هو واجب جميع المسلمين في العالم، مضيفا: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤكد بشكل خاص على الارتقاء بمكانة الامة الاسلامية في العلاقات الدولية والاقليمية وصون وحدة المسلمين في مواجهة الاعداء.

وقدم بروجردي تهانيه بمناسبة الانتصارات الاخيرة التي حققها حزب الله في منطقة عرسال، مضيفا: ان الحفاظ على وحدة قوى المقاومة واعادة اعمار المناطق المدمرة من قبل الجماعات التكفيرية يجب ان يكونا من الاولويات.

واكد المسؤول البرلماني الايراني في الختام ضرورة استمرار المشاورات والحوار بين المسؤولين السياسيين والبرلمانيين في الجمهورية الاسلامية الايرانية ولبنان حول القضايا الدولية والاقليمية الهامة.

من جانبه اعرب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني “محمد رعد” في هذا اللقاء عن تقديره للدعم الذي تقدمه الجمهورية الاسلامية الايرانية للحكومة والشعب اللبناني ومحور المقاومة، لافتا الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية كانت على الدوام الداعم الحقيقي للشعوب المظلومة والمضطهدة في العالم.

واعتبر بث روح المقاومة في الامة الاسلامية في مواجهة اعداء الاسلام، والثقة بالنفس وحب الجهاد والشهادة، من نتائج الثورة الاسلامية في ايران.

وانتقد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، اجراءات بعض دول المنطقة في اضعاف نهج المقاومة، معتبرا سياسات السعودية وحلفائها الاقليميين الرامية لاضعاف محور المقاومة وخلق الشقاق بين الدول الاسلامية بانها تخدم اهداف الكيان الصهيوني.

وشرح النائب محمد رعد نشاطات كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، مؤكدا على ضرورة استمرار التشاور والتعاون المستمر بين هذه الكتلة ومجلس الشورى الاسلامي.