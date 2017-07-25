طهران: إنقاذ طاقم زورق حربي إماراتي في الخليج الفارسي

اعلن المدير العام للاغاثة والحراسة البحرية بمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، انه تم انقاذ طاقم زورق حربي اماراتي يتالف طاقمه من 12 ملاحا، شرق جزيرة ابو موسى في الخليج الفارسي.

وافاد بيان للعلاقات العامة لمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية، ان “علي رضا خجسته” قال: استنادا الى بلاغ مركز البحث والانقاذ البحري في ميناء بندر عباس، الذي تسلمته من سفينة الحاوياتMSC BARIفان زورقا حربيا اماراتيا اصطدم اليوم الثلاثاء في الساعة 11:24 مع جسم غارق على مسافة 40 ميلا شرق جزيرة ابو موسى (15 ميلا من ميناء سقر) وغرق في المياه الاقليمية الاماراتية.

واضاف: ان مركز البحث والانقاذ البحري في بندر عباس وبعد التنسيق مع خفر السواحل الاماراتي، باشر فورا بابلاغ السفن المارة في المنطقة، حيث قامت سفينة HAMBURG HIGH WAY تحمل علم اليابان بتغيير مسيرها لقربها من الزورق الاماراتي، وتم انقاذ طاقمها المؤلف من 12 ملاحا وواصلت طريقها باتجاه الامارات.

واضاف المدير العام للاغاثة والحراسة البحرية بمؤسسة الموانئ والملاحة البحرية: ان مركز البحث والانقاذ البحري في بندر عباس قام بتنسيق هذه العمليات.