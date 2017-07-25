ترامب يجدد هجومه على وزير العدل

معتبرا أنه “ضعيف جدا” في متابعة التسريبات الاستخباراتية وأنه فشل في ملاحقة المرشحة الديموقراطية الخاسرة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة هيلاري كلينتون في قضية بريدها الالكتروني.

وجاء هجوم ترامب على تويتر عقب تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست” ذكر ان الرئيس بحث مع مستشاريه امكان استبدال حليفه السابق سيشنز.

وغرد ترامب عبر حسابه على “تويتر” قائلا ان “موقف وزير العدل جيف سيشنز حيال جرائم هيلاري كلينتون ضعيف جدا (اين هي الرسائل الالكترونية والسيرفر) وملاحقة مسربي المعلومات الاستخباراتية”.