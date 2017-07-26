بالصور: حديقة منزلية مزروعة بالحشيش في حماة!

ضبطت فرع مكافحة المخدرات بمحافظة حماة اليوم حديقة منزلية مزروعة بالحشيش المخدر في حي الضاهرية بمدينة حماة.

وافاد اللواء “اشرف طه” قائد شرطة محافظة حماة انه بناء على المتابعة الحثيثة لظاهرة المخدرات وزراعتها تم مداهمة احد المنازل في حي الضاهرية وضبط حديقة منزلية مزروعة بالحشيش المخدر والقاء القبض على المدعو “جمعة جراد” لزراعته الحشيش المخدر في منزله.

وبين المقدم “انور مرعي” رئيس فرع مكافحة المخدرات بحماة انه تم ضبط كمية من بذور القنب الهندي المخدر ويبلغ وزنها /1015/ غرام اضافة الى ضبط كمية /285/ غرام من زهرة القنب المطحونة والمعدة للترويج وايضا تم ضبط /37/ شجرة مخدر خضراء و /32/ شجرة مخدر يابسة . واشار المقدم ان فرع مكافحة المخدرات بحماة حريص كل الحرص على رصد اية نشاط في مجال زراعة وترويج المخدرات وقمعه فورا.

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