بشائر تلوح في الأفق.. هل يتم إطلاق مختطفي سجن التوبة؟!

تستعد غوطة دمشق للإعلان عن عملية تبادل للمعتقلين بين الدولة السورية والفصائل المسلحة في مرحلة أولى قد تكون تمهيداً لعملية أوسع كما ذكر مصدر مسؤول، مشيراً إلى أن العملية تتم وفق سرية تامة لمنع أي تدخلات خارجية قد تؤثر سلباً على مسارها.

وأكد المصدر الذي طالبَ بعدم الكشف عن اسمه أن الغوطة وبعد دخولها اتفاق تخفيف التصعيد ستشهد تغيرات على كافة الأصعدة، موضحاً “أعتقد أن اتفاق وقف القتال في غوطة دمشق الشرقية سينجح بسبب موافقة أهم الفصائل على بنوده ما يعطي مؤشرات إيجابية على استمراريته وربما سيكون له اتفاقيات جانبية سيتم الإعلان عنها لاحقاً”.

وعن حقيقة الإفراج عن المعتقلين لدى الفصائل في “سجن التوبة” التابع لجيش الإسلام بمنطقة دوما أكد المصدر أن تفاصيل العملية ستبقى سرية حتى لا يتم الضغط على أي فصيل من الدول الراعية لهم، منوهاً أن “هناك بشائر قريبة ولجميع الأطراف في سورية إن صح التعبير، حيث أن العملية ستكون إيجابية بكل معنى الكلمة”.

و”سجن التوبة” كما أسماه “جيش الإسلام”، هو سجن تابع للدولة السورية كان مخصصاً للنساء قبل أن يتخذه “جيش الإسلام” كسجن للزج بمن يعتقلهم منذ سيطرته على دوما، ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد المعتقلين والمختطفين فيه ويتوقع أن يتجاوز عددهم 5 آلاف شخص بين مدني وعسكري، يتم تعذيبهم وتشغيل معظمهم بحفر الخنادق والأنفاق ضمن الغوطة الشرقية.

من جهة ثانية، دخلت يوم أمس أول قافلة تحمل مساعدات إنسانية بما فيها المواد الغذائية والأدوية، إلى سكان الغوطة، كما ستقوم بإجلاء المرضى والمصابين لكي يتلقوا العلاج في المؤسسات الطبية المختصة..

وكانت قد دخلت الغوطة الشرقية يوم السبت الماضي ولأول مرة في اتفاقية لـ “تخفيف التوتر” بين الدولة السورية والفصائل المسلحة، وذلك بوساطة مصرية ورعاية روسية.

ووقع على الاتفاق فصيل “جيش الإسلام” وهو أكبر الفصائل في الغوطة ما يشير فعلياً إلى إمكانية إتمام العملية التبادلية مع الدولة السورية حول المعتقلين في “سجن التوبة”، في حين رفض “فيلق الرحمن” هذه الاتفاقية واعتبرها غير ملزمة له متوعداً بمواصلة القتال “حتى تحقيق أهدافه” كما ذكر أحد قيادييه قبل أيام.

فهل تنجح عملية تبادل المعتقلين أو “الأسرى” كما يطلق عليهم البعض في الغوطة لتبدأ بعدها عملية تسوية شاملة قد تعيد هذه المنطقة إلى سابق عهدها كقبلة للاصطياف والتنزه بعدما صارت منطقة عمليات الفصائل وأكبر معاقلهم في محيط العاصمة السورية؟