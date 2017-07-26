كتيبة من “المثليين” تقاتل داعش في الرقة!

تداول ناشطون سوريون، صورة لكتيبة عسكرية أطلقت على نفسها اسم “TQIL” وتتبع لتحالف ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ورفعت الميلشيا علم المثليين جنسيا في مدينة الرقة، ورفعت لافتة كتب عليها باللغة الانكليزية “مثليون يقاتلون الفاشية” في إشارة لتنظيم “الدولة”.

وقال الناشطون، إن الصورة لعناصر من جنسيات أجنبية يقاتلون ضمن صفوف “قسد” ويحاربون تنظيم “الدولة” معها، ضمن الحملة العسكرية المدعومة من التحالف الدولي على الرقة الخاضعة بأغلب أحيائها لسيطرة تنظيم “الدولة”.

يشار إلى أن معركة الرقة بدأت في 6حزيران/يونيو الماضي، بمشاركة العديد من الفصائل المنضوية تحت شعار “قوات سوريا الديمقراطية” المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن وهي، “وحدات حماية الشعب”، ووحدات حماية المرأة، وجيش الثوار، وجبهة الأكراد، ولواء الشمال الديمقراطي، وقوات العشائر، ولواء مغاوير حمص، وصقور الرقة، ولواء التحرير، ولواء السلاجقة، وقوات الصناديد، والمجلس العسكري السرياني، ومجلس منبج العسكري، ومجلس دير الزور العسكري” هي من ستخوض المعركة بمشاركة قوات النخبة وقوات الحماية الذاتية و”بمساندة قوية من مجلس الرقة المدني ومجلس سوريا الديمقراطية”، علماً أن جميع الميليشيات السابقة بها والكيانات التي يطلق عليها اسماء سياسية، تدار في أغلبها من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي “ب ي د”.

يذكر أن العشرات من المقاتلين الذين يحملون جنسيات أجنبية التحقوا بداية في الميليشيات العسكرية التي تبتع لحزب الاتحاد الديمقراطي “ب ي د”، وقد ظهرت أول كتيبة عسكرية في حزيران 2015، ثم بعد الإعلان عن تشكيل تحالف “قوات سوريا الديمقراطية” بقيادة “وحدات حماية الشعب” التابعة لـ “ب ي د” في تشرين الأول/اكتوبر 2015، بدأ هؤلاء العناصر بالعمل ضمن صفوفها.

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