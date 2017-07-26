ترامب: التزام طهران بالاتفاق النووي سيدهشني!

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء عن شكه في التزام إيران بالاتفاق النووي الذي أبرم بين طهران ومجموعة 5+1 في 15 يوليو/تموز 2015.

وأكد ترامب في مقابلة مع صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الطرف الأمريكي يدرس بالتفصيل خطوات طهران فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي، وأضاف أنه شخصيا مقتنع بعدم تمسك إيران بخطة العمل الشاملة المشتركة، وذلك حسب نتائج التحقيقات السابقة.

يذكر أن القوانين الأمريكية تطلب من رئيس البلاد، منذ تبني خطة العمل الشاملة المشتركة، تأكيد التزام طهران بالاتفاق النووي أمام المشرعين في الكونغرس كل 3 أشهر، اعتمادا على نتائج التحقيقات التي تجريها وزارة الخارجية.

وشدد ترامب على احترامه لوزير خارجيته ريكس تيلرسون وزملائه، وأضاف في الوقت نفسه: “بالنسب لي، كنت أقول إنهم (الإيرانيون) لا يتمسكون بخطة العمل حتى قبل 180 يوما”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تأكيد الخارجية الأمريكية، مرتين منذ توليه الحكم، التزام إيران بالاتفاق النووي كان بمثابة تنازل لطهران وقال: “سنتناول هذا الموضوع بعد 90 يوما، غير أنه سيفاجئني إذا تمسكت (إيران) بالاتفاق النووي”.

في الوقت نفسه، حذر ترامب، في خطاب أدلى به أمام مناصريه في مدينة يونغزتاون بولاية أوهايو، من أن تجاهل إيران للاتفاق النووي سيجلب عواقب في غاية الخطورة بالنسبة لها.

وقال الرئيس الأمريكي، متوجها إلى مواطنيه: “كنتم تعتقدون أنهم (الإيرانيون) سيقولون “شكرا لك أيها الولايات المتحدة، نحبك جدا”، غير أنهم تشجعوا، ولا يمكن استمرار ذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المعقدة أصلا بين واشنطن وطهران شهدت تفاقما ملحوظا منذ تولي ترامب رئاسة البيت الأبيض، إذ أعلن الرئيس الجديد أثناء فترته الانتخابية عدم رضاه عن الاتفاق النووي الذي أبرم بعد مفاوضات ماراثونية بين طهران ومجموعة 5+1 في فيينا.

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