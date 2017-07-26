واشنطن بصدد إقرار “أوسع العقوبات في التاريخ” ضد “أخطر خصومها”

وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي بول راين حزمة الإجراءات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، التي وافق عليها المجلس مساء الثلاثاء، بأنها “أوسع عقوبات في التاريخ”.

وقال راين في بيان نشر عقب التصويت في مجلس النواب: “إن مشروع القانون الذي تم تبنيه بأغلبية ساحقة من أصوات كلا الحزبين، يتضمن حزمة من أوسع العقوبات في التاريخ”.

وأضاف راين أن العقوبات تهدف إلى تعقيد الأمور على “أخطر خصومنا وضمان اطمئنان أمريكا”، مشيرا إلى أن البلدان الثلاثة تمثل تهديدا متعدد الجوانب لأمن الولايات المتحدة”.

وبعد أن ينظر مجلس الشيوخ في مشروع القانون ويصدق عليه، سترفع الوثيقة إلى الرئيس، وفي حال توقيعه عليها تصبح قانونا.

وأعرب بوب كوركر، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الشيوخ، عن أمله في أن تستكمل كل هذه الإجراءات بحلول نهاية الأسبوع الحالي.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز إن الرئيس دونالد ترامب يؤيد “العقوبات القاسية ضد كوريا الشمالية وإيران وروسيا”، وإنه “بصدد مراجعة مشروع القانون الذي تبناه مجلس النواب، في انتظار الصيغة النهائية له على طاولة الرئيس”.

مع ذلك، وبحسب مصادر إعلامية، لا قناعة تامة حتى الآن في أن ترامب سيوقع على الوثيقة كونها تتضمن قيودا قانونية على صلاحيات الرئاسة فيما يتعلق برفع العقوبات أو تعديلها من دون موافقة الكونغرس.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد حذرت في وقت سابق، من أن مشروع العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا “يزرع قنبلة في قاعدة العلاقات بين البلدين”.

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