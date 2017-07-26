موسكو تحضر ردة فعل مؤلمة لأمريكا

أعلن رئيس لجنة الشؤون الدولية في “مجلس الاتحاد” الروسي، قسطنطين كوساتشوف، اليوم الأربعاء 26 يوليو/ تموز، أن روسيا تحضر ردة فعل رسمية على قانون العقوبات الجديدة الأمريكية ضدها وما يخص مسألة الأملاك الدبلوماسية الروسية، مشيرا إلى أن ردة الفعل ستكون “مؤلمة” للأمريكيين.

وكتب السيناتور في صفحته على “فيسبوك”:

التحضير لردة فعل سيكون لا محالة، ولن تكون متكافئة بل مؤلمة للأمريكيين، بسبب القانون والإجراءات المتعلقة بالمبناني والدبلوماسيين وغيرها.

يشار إلى أن مجلس النواب الأمريكي صوت بأغلبية ساحقة، أمس الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات جديدة على روسيا وإيران وكوريا الشمالية برغم اعتراض إدارة الرئيس دونالد ترامب على التشريع.

وصوت لمشروع القرار 419 عضوا، بينما صوت ثلاثة أعضاء ضد هذا القرار، ويتعين أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه ترامب.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

