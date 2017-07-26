كيف تعامل مجلس الأمن مع بيان روسيا حول قصف سفارتها في دمشق؟

أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن الدولي حظر البيان الذي وزعته روسيا في مجلس الأمن حول قصف سفارتها في دمشق.

وأفادت البعثة الروسية في بيان: “وزعت بعثة روسيا الدائمة لدى الأمم المتحدة على أعضاء مجلس الأمن الدولي مسودة بيان مقتضب للصحافة، ادانت فيه الهجوم الذي وقع على السفارة الروسية بدمشق، استنادا للصيغة الموحدة لمحاربة الإرهاب وحصانة البعثات الدبلوماسية.

وتابع البيان، للأسف نود أن نبلغكم أن بعض أعضاء مجلس الأمن رفضوا مرة أخرى النظر بالمشروع الروسي تحت ذرائع كاذبة من عدم وجود دليل على الطابع الإرهابي للهجوم”.

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق بتاريخ 16 تموز/ يوليو لمحاولة قصف من قبل الإرهابيين بصاروخين.

ويذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي تتعرض فيها السفارة الروسية في دمشق للقصف، وحدث ذلك في مار/آذار الماضي، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحد المباني بأضرار جسيمة.

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