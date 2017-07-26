إيزدية فرت من “داعش” تلقي كلمة في الكنيست!

وصلت نادية مراد إلى الكيان الإسرائيلي بمساعدة جمعية “إسرائيل إيد” وبمبادرة عضو الكنيست، كاسنيا سبتلوفا.

وذكر الإعلام الإسرائيلي الثلاثاء، أن 9 أعضاء برلمان إسرائيليين قدموا مشروع قانون يطالب بالاعتراف بإبادة الشعب الأيزيدي، ويتضمن إقامة مراسم ذكرى بتاريخ 3 أغسطس سنويا، برامج تعليمية، ووقفة احتجاجية مركزية لذكرى القتلى.

وكانت مراد مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام لناشطها في العالم من أجل اعتراف حكومات العالم بالإبادة الجماعية التي لحقت بالايزديين.