إيزدية فرت من “داعش” تلقي كلمة في الكنيست!

26 يوليو, 2017 - 10:11 صباحًا المصدر: فيتو
إيزدية فرت من “داعش” تلقي كلمة في الكنيست!

ألقت الناشطة الأيزيدية، نادية مراد، التي نجحت في الهروب من “داعش” خطابا في الكنيست الإسرائيلي.

وصلت نادية مراد إلى الكيان الإسرائيلي بمساعدة جمعية “إسرائيل إيد” وبمبادرة عضو الكنيست، كاسنيا سبتلوفا.

وذكر الإعلام الإسرائيلي الثلاثاء، أن 9 أعضاء برلمان إسرائيليين قدموا مشروع قانون يطالب بالاعتراف بإبادة الشعب الأيزيدي، ويتضمن إقامة مراسم ذكرى بتاريخ 3 أغسطس سنويا، برامج تعليمية، ووقفة احتجاجية مركزية لذكرى القتلى.

وكانت مراد مرشحة لنيل جائزة نوبل للسلام لناشطها في العالم من أجل اعتراف حكومات العالم بالإبادة الجماعية التي لحقت بالايزديين.

المصدر: فيتو
26 يوليو, 2017

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