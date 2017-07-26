الرئيسية
الأخبار
الحدث اللبناني
الحدث السوري
الحدث الأمني
الحدث العربي والدولي
أخبار الرياضة
أعرف عدوّك
أهم الاحداث
تقارير خاصة
تقارير خاصة
مقالات خاصة
كلمة حرة
مقالات مختارة
منوعات
فن ومشاهير
منوعات
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
التصنيفات:
أهم الاحداث
الحدث اللبناني
ماذا في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم؟
26 يوليو, 2017
- 10:13 صباحًا
المصدر:
رصد الحدث نيوز
Follow @alhadathnews
يُلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطاباً عبر الشاشة اليوم الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بيروت (17:30 توقيت غرينتش).
قم بمشاركة المقال:
Tweet
Telegram
WhatsApp
المصدر:
رصد الحدث نيوز
التواصل الإجنماعي
شارك المقالة عبر:
إطبع المقالة
أرسل لصديق
26 يوليو, 2017
الكلمات الدلالية:
حسن نصر الله
خطاب
««
الموضوع السابق
الموضوع التالي
»»
مقالات مشابهة
هذا ما قاله عون للوزير البلجيكي.. ؟!
بري: “عرسال بلدة عزيزة”
الجيش السوري يتقدم بثقة
إعلانات
حدث الساعة
16:17
وزير الخارجية الأردني: لا صفقات ولا تفاوض في حادثة السفارة الإسرائيلية
10:55
إصابة مواطنة صدما على أوتوستراد جبيل
17:29
قوات المقاومة ترفع رايات “تحية المجاهدين إلى شهداء المؤسسة العسكرية” تحمل صور الشهداء الذين ذبحتهم النصرة
17:12
الرئيس عون يترأس اجتماعاً أمنياً ويستمع إلى عرض من قائد الجيش عن الوضع على الحدود اللبنانية – السورية
17:10
جبهة النصرة لا تزال تسيطر فقط على نحو 10 بالمئة من جرود عرسال
16:50
تونس: وفد رفيع من قيادة الاتحاد العام للشغل يزور دمشق الاربعاء المقبل دعماً للشعب السوري
16:46
هام جدا : لا صحة للاخبار الاعلامية التي تحدثت عن استهداف حزب الله لمستشفى ميداني في جرود عرسال وهو خبر عار عن الصحة
16:43
سقوط قذيفتين أطلقهما إرهابيون على بلدة الزهراء بريف حلب الشمالي
16:37
نتنياهو يؤجل جميع لقاءاته ويبحث أزمة الأردن مع جهاز المخابرات وأجهزة الأمن بشكل متواصل
16:10
الاركان الروسية: روسيا أقامت نقطتي تفتيش في منطقة تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية لدمشق
16:09
الاركان الروسية: روسيا أخطرت الولايات المتحدة والأردن وإسرائيل بإقامة نقاط تفتيش قرب خط التماس في سوريا
16:09
الأركان الروسية: الجيش السوري حرر 55 بلدة في محافظة حلب من داعش منذ مطلع حزيران/يونيو الماضي
16:08
الأركان الروسية: سيتم وقف أي محاولة للإرهابيين وأعوانهم لإعاقة عملية المصالحة في سوريا بحزم
21:41
بتوجيه من الرئيس بشار الأسد زار رئيس مجلس الوزراء السوري المهندس عماد خميس مع الوفد الحكومي قاعدة مطار الشعيرات في ريف حمص.
21:11
الجيش وبالتعاون مع الصليب الاحمر يسهل دخول ٧٩ شخص من النساء والاطفال من المخيمات في وادي حميد الى داخل بلدة عرسال.
19:52
اعلام العدو: إصابة مسلحين اثنين في هجوم على السفارة ’’الإسرائيلية’’ في عمان
18:55
جبهة النصرة تطرد أحرار الشام من مدينة إدلب وتسيطر عليها بشكل كامل
18:32
مجاهدو المقاومة يسيطرون على مرتفع شعبة النحلة وسط جرود عرسال ويشرفون ناريا على وادي المعيصرة
17:43
تنسيقيات المسلحين: النصرة تسيطر على القوة التنفيذية في مدينة إدلب وتطرد كل العناصر التابعين لأحرار الشام منها
17:17
جبهة النصرة تتمركز في منطقة صغيرة قياسا بالمساحات التي تم تحريرها في جرود عرسال
سجل لتصلك أهم الأخبار
Email Address
*
First Name
Last Name
* = required field
powered by
MailChimp
!
فايسبوك
خـاص “الحدث نيوز”
صور تسر الخاطر: مجموعة من المسلحين يسلمون أنفسهم للجيش السوري
الغوطة الشرقية.. فيلق الرحمن في ورطة كبيرة
ليست بغرض الحرب.. هذا هو السر الخفي للقواعد الأميركية في سوريا
الحدث نيوز
في معركة الجرود.. “خيانات” في صفوف المسلحين والمفاوضات “تلتين المراجل”
هل تصدق أن حافظ الأسد فعل هذا الأمر على متن الطائرة؟!
مقالات خاصة
بالفيديو: العلم السوري “أبو عيون خضر” يرفرف وسط قطر
داليا السعدي
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
سوريا.. التغيير قادم كذلك “السبع السمان”
داليا السعدي
(خاص الحدث نيوز)
أكمل القراءة
محمد جبورين شهيداً لفلسطين ولكل العرب
أكمل القراءة
اليوم
الأشهر
الأحدث
البادية: دمشق تحضر.. وواشنطن تتخلى عن أولى ميليشياتها
26-07-2017
بالصور: حديقة منزلية مزروعة بالحشيش في حماة!
26-07-2017
بشائر تلوح في الأفق.. هل يتم إطلاق مختطفي سجن التوبة؟!
26-07-2017
بين الروسي والأمريكي”.. في إدلب” حفل الشواء الأخير
26-07-2017
كتيبة من “المثليين” تقاتل داعش في الرقة!
26-07-2017
تفتيش للمبنى الذي عثر فيه على أسلحة بأبي سمرا
26-07-2017
هذا ما قاله عون للوزير البلجيكي.. ؟!
26-07-2017
بري: “عرسال بلدة عزيزة”
26-07-2017
ماذا طلبت روسيا من فيلق الرحمن؟!
26-07-2017
الجيش السوري يتقدم بثقة
26-07-2017
خبر عاجل