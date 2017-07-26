ماذا في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم؟

26 يوليو, 2017 - 10:13 صباحًا المصدر: رصد الحدث نيوز
ماذا في خطاب السيد حسن نصر الله اليوم؟

يُلقي الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله خطاباً عبر الشاشة اليوم الأربعاء الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بيروت (17:30 توقيت غرينتش).

المصدر: رصد الحدث نيوز
26 يوليو, 2017

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