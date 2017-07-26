بالفيديو: عراك ومشادات بين نواب أردنيين لهذا السبب

انتقد عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني موقف حكومة بلاده تجاه قضية مقتل مواطنين أردنيين اثنين برصاص موظف في السفارة الإسرائيلية في عمّان مؤخرا.

وطالب الطراونة في جلسة الدورة الاستثنائية للمجلس الثلاثاء، الحكومة الأردنية بتزويد النواب بتقرير مفصّل حول التحقيقات في واقعة السفارة “دون إبطاء”.

وقال: إن “موقف الحكومة لم يكن بمستوى خطورة الحدث وتأثيراته الكبيرة، وكان متأخرا على نحو غير مبرر أو مفهوم، ما ترك الباب مفتوحا أمام التأويل والأقاويل الأمر الذي أسهم في توتر الرأي العام وترك الشارع رهينة للإشاعة والمعلومة المغلوطة”.

وأضاف: “حتى اليوم، لا يزال الغموض يلف الحادثة، ما يستدعي من الحكومة تقديم تقرير مفصل عنها”.

من جهته، أثار وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، حفيظة مجموعة من النواب بعد إدلائه بروايته حول قضية مقتل المواطنين الأردنيين، ما اضطر عددا من النواب إلى مغادرة القاعة، تعبيرا عن احتجاجهم.

وبحسب تصريحات الزعبي، فقد هاجم المواطن الأردني حارس السفارة الإسرائيلية بأداة حادة ما دفع الأخير إلى الرد وإطلاق النار على المهاجم.

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