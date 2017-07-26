تطورات عرسال.. الخناق يضيق على النصرة

أفادت مصادر ميدانية عن إصابة مسؤول عمليات جبهة النصرة في جرد عرسال المدعو “عمار وردي” بنيران مجاهدي المقاومة خلال تقدمهم في الجرد.

وقالت المصادر إن حالة من التخبط تجتاح صفوف ارهابيي جبهة النصرة بعد اصابة مسؤول عملياتهم وتضييق الخناق عليهم أكثر في جرد عرسال.

وفي وقت سابق من مساء أمس تمكن مجاهدو المقاومة من تدمير 3 آليات وقاعدة إطلاق صواريخ موجهة لجبهة النصرة في جرد عرسال، كما أوقعوا عشرات الاصابات بصفوف جبهة النصرة و17 قتيلا عرف منهم: ابو عدي – ابو عمر التلي – ابو محمد قاسم – ابو علي شاكوش – ابو اسامة.

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