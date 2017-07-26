قسد تعلق على خبر إنشائها كتيبة للمثليين في الرقة

أفادت وكالة ARA News بأن ممثل قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي نفى الأنباء التي تحدثت عن تشكيل قوة للنشطاء المثليين للقتال ضد مسلحي داعش في الرقة.

وقال ممثل القوات الكردية: “نشرت الشبكات الاجتماعية معلومات بشأن إنشاء كتيبة من المثليين جنسيا في “قوات سوريا الديمقراطية” في الرقة. لكن وعلى الرغم من احترامنا الشديد والعميق لحقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المثليين، ننفي هذه المعلومات عن تكوين الكتيبة المذكورة ونعتبر النبأ مختلقا”.

وكانت مجلة نيوزويك كتبت في وقت سابق أن المثليين شكلوا في سوريا قوات خاصة بهم لمقاتلة “داعش”. وقالت المجلة إن هذه القوة سمت نفسها

The Queer Insurrection and Liberation Army أو TQILA

(جيش التحرير الثوري للمثليين جنسيا) وأكدت أنهم يقاتلون مع القوات الثورية الشعبية الدولية المتمردة (IRPGF) التي تدخل في عداد كتيبة الحرية الدولية (International Freedom Battalion) .

ونقلت المجلة عن الناطق باسم TQILA السيد Heval Rojhilat قوله إن الكتيبة تشارك في القتال داخل أراضي الرقة.

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