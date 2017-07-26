قاسمي: لاأحد يستطيع منع إيران من تطوير قدراتها الدفاعية

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي بأن البرنامج الصّاروخي الايراني ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، مشدداً على أنه لا أحد بإمكانه أن يمنع ايران من الاستمرار في تنفيذ سياستها في تعزيز قدراتها الدفاعية

وقد اعتبر قاسمي مشروع العقوبات التي صادق عليها مجلس النواب الامريكي ضد ايران، اجراءات غير قانونية ومهينة لا تأخذ بعين الاعتبار الاتفاق النووي الذي يضم أطرافاً دولية.

وأضاف أنه يتوجب على امريكا التزام بتعهداتها تجاه الاتفاق النووي. مشيراً إلى أن مجموعة دول 5+1 والوكالة الدولية للطاقة الذرية تدركان بشكل جيد التزام ايران تجاه تعهداتها، ويتوقع ان تلتزم بقية الدول أيضاً بهذه التعهدات. مؤكداً قيام طهران بالرد المناسب وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل إذا ما تم تأييد العقوبات على ايران بشكل نهائي.