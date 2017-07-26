قراقع: السجون محتقنة والأسرى يهددون

أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع أن الأوضاع في سجون الاحتلال محتقنة وصعبة في ظل تهرب مصلحة السجون من تنفيذ مطالب الأسرى التي تعهد الاحتلال بتنفيذها نهاية الاضراب الأخير عن الطعام.

قال قراقع إن ادارة السجون لم تنفذ أي شيء من مطالب المعتقلين، ما دفع الأسرى للتهديد بالعودة للاضراب، مرجحا أن تشهد السجون احتجاجات جديدة قبل نهاية هذا العام.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن استهتار الاحتلال بمطالب الأسرى وعدم الالتزام بالتفاهمات خلق حالة من الاستياء الشديد في صفوف الأسرى الذين أبلغوا ادارة السجون بعزمهم على اتخاذ خطوات تصعيدية اذا بقي الوضع على ما هو عليه.

وأشار قراقع إلى أن العقوبات التي فرضها الاحتلال على الأسرى لازالت قائمة، وتشمل منع الزيارة واحتجاز الاموال ومنع الشراء من الكنتين إضافة الى عدد من المطالب الاخرى.

وأكد قراقع أن الاحتلال يتراجع عن التفاهمات وكأن هناك روح انتقام من المعتقلين بسبب اضرابهم عن الطعام وتحديهم ادارة السجون خلال الاضراب الذي بدأ قبل نحو ثلاثة أشهر واستمر 41 يوما.

وتمثلت مطالب الأسرى ببعض الحقوق الأساسية التي كفلتها كل القوانين الدولية منها إنهاء سياسة العزل الانفرادي، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرى فضلا عن إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري، والعمليات الجراحية بشكل سريع.