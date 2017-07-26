الإعلان عن تأسيس حزب عراقي يدعو للابتعاد عن الطائفية

أعلن النائب العراقي سعدون الدليمي عن تأسيس “حزب وحدة أبناء العراق”، داعيا إلى الابتعاد عن الطائفية والتعاون مع قوات الأمن في المناطق المتضررة من الإرهاب .

وقال الدليمي خلال المؤتمر التأسيسي لـ”حزب وحدة أبناء العراق” الأربعاء، إن “المرحلة المقبلة توجب على الجميع التزام النهج الديمقراطي السليم من خلال الابتعاد على الطائفية والعرقية”.

وأضاف أن “أبناء المحافظات التي ضربها الإرهاب الأعمى ودمر بناها التحتية والاجتماعية وشرد أهلها هي بحاجة ماسة لتضافر كل الجهود من أجل بناء محافظاتهم”.

ودعا الدليمي أبناء تلك المحافظات إلى “التعاون مع الأجهزة الأمنية والحكومات المحلية والمركزية من أجل اتخاذ كافة التدابير لتحصين هذه المناطق فكريا وثقافيا واجتماعيا للحيلولة دون تكرار ما حصل”.

كما أكد النائب العراقي ضرورة “إبعاد القوات المسلحة والقوات الأمنية بكل صنوفها عن التسيس والتحزب”، مشيرا إلى أن “هذه القوات هي جسر واصل إلى كل العراق وإذا ما تحزب أو تسيس فلا نجني إلا التقاتل والتفكك”.