مشروع “بوشهر-2” يجري على قدم وساق

وصف المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، التعاون بين طهران وموسكو في المجال النووي بالجيد، وأضاف “نتطلع إلى تحقيق الأهداف المرجوة من تنفيذ المشاريع النووية”.

وأوضح كمالوندي أنه بحث خلال محادثاته مع رئيس شركة “روس آتوم” الروسية بوريس ليخاتشف مسائل متعلقة بالوحدة الأولى من مفاعل بوشهر النووي، الذي ينشط حاليا، مشيرا إلى وجود مشاورات دورية بين منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وشركة “روس آتوم”.

وبشأن مراحل تنفيذ الوحدتين الثانية والثالثة من مفاعل “بوشهر”، قال كمالوندي، بحسب ما نقلته وكالة “ارنا” الإيرانية، إنه من المتوقع إتمام الوحدتين قبل الموعد المحدد في الجدول الزمني للمشروع.

وقال: “إن الوحدة الثانية من المفاعل ستدشن في عضون 8 سنوات، فيما ستكون الوحدة الثالثة جاهزة بعد 10 سنوات، إلا أننا نعمل على تسريع تنفيذ هذه المشاريع”.

وعلى صعيد آخر، أكد كمالوندي أن التعاون بين طهران وموسكو متواصل، ويأتي في إطار خطة عمل شاملة ومشتركة. وأضاف أن تسليم الجمهورية الإسلامية لليورانيوم المخصب لروسيا للحصول على الكعكة الصفراء يأتي ضمن هذا التعاون.

وفيما يتعلق بالإجراءات، التي قامت بها إيران في مجال الوقود النووي، أوضح أن بلاده تمتلك المعلومات العلمية في مجال دورة الوقود، والتي تشمل اكتشاف اليورانيوم، مرورا بتخصيبه حتى إنتاج الوقود.

وأشار إلى الإمكانيات الجيدة، التي تتمتع بها الجمهورية الإيرانية في مجال تخصيب اليورانيوم، بما فيها أجهزة الطرد المركزي، مؤكدا على ضرورة توسيع وتنمية صناعة إنتاج الوقود من خلال التعاون مع الدول الصديقة، التي تمتلك خبرة في هذه الصناعة بما فيها روسيا.

وأوضح أنه تم توقيع خارطة طريق بين إيران وروسيا مطلع العام الجاري لتوسيع التعاون في المجال النووي.

وتخطط إيران، التي تملك احتياطات كبيرة من النفط والغاز، لتنويع مصادر الطاقة لتقليص اعتمادها على الطاقات الأحفورية لتأمين الاستهلاك الداخلي، وذلك من خلال سعيها إلى بناء منشآت نووية خلال السنوات المقبلة.

ولا تملك إيران حاليا سوى مفاعل نووي واحد بقوة ألف ميغاواط في محطة بوشهر، بدأ تشغيله في عام 2011 وبنته روسيا، لكنها تقوم حاليا بتشييد وحدتيين جديدتين في إطار مشروع “بوشهر-2″، الذي تبلغ تكلفته نحو 10 مليارات دولار.