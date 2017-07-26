‘‘الإخوان المسلمون‘‘ بالأردن قلقون من مسلسل ‘‘إهدار السيادة‘‘

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين الأردنية أنها تحمل الحكومة كامل المسؤولية عن “إهدار سيادة الدولة”، في إشارة إلى السماح لرجل أمن إسرائيلي قتل مواطنيْن أردنييْن بمغادرة البلاد .

وفي بيان صدر بعد مرور ساعات على خروج البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية من الأراضي الأردنية، اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة بعدم القيام بواجبها تجاه شعبها ومواطنيها “غير آبهة بإرادة الشعب الأردني وبشكل مستفز للكرامة الوطنية”.

وعبرت الجماعة عن قلقها “في ظل تكرار هذا الحال في مرات عديدة”، وذكرت أسماء أردنيين آخرين قتلوا برصاص الجيش الإسرائيلي. ووصفت المشهد السياسي بأنه “بائس” ويعكس “حالة ضعف وعجز مستهجن في حماية المواطن الأردني وصون كرامته”.

وعبرت جماعة الإخوان المسلمين عن الصدمة تجاه “قتل مواطنين أردنيين بدم بارد”، مشيرة إلى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “القاتل لشكره على بطولته استقبال الأبطال”.

ودعت الجماعة الحكومة لبذل كافة الجهود الممكنة لاستعادة دور الأردن الرسمي في الرعاية والإدارة للأوقاف والمقدسات الإسلامية في القدس وإعادة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو/تموز الجاري.