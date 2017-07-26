قصف جوي يدمر جسراً حيوياً ويعزل الحويجة بشكل كامل

أعلن مجلس قضاء الحويجة في محافظة كركوك بالعراق، الأربعاء، أن طائرات حربية دمرت جسرا حيويا يستخدمه تنظيم “داعش” جنوب غربي كركوك، مشيرا الى عزل القضاء “بريا” بشكل كامل.

أعلن مجلس قضاء الحويجة في محافظة كركوك بالعراق، الأربعاء، أن طائرات حربية دمرت جسرا حيويا يستخدمه تنظيم “داعش” جنوب غربي كركوك، مشيرا الى عزل القضاء “بريا” بشكل كامل.

وقال أحمد خورشيد إن “طائرات حربية نفذت، اليوم، ضربات جوية دمرت خلالها جسر شميط الذي يربط ناحية الزاب الاستراتيجي بقضاء الحويجة، (65 كم جنوب غربي كركوك)”، مبينا أن “الجسر يعتبر حلقة وصل اخيرة بين قضاء الحويجة ومناطق غربها”.

وأوضح خورشيد أن “هذا الجسر الحيوي كان قد تعرض الى ضربات جوية سابقة اسفرت عن تدمير احد فضاءاته”، مشيرا الى أن “ضربة اليوم عزلت الحويجة عن نينوى بشكل كامل، سيما بعد تدمير غالبية الجسور التي تربط القضاء ب‍الموصل من جهة ناحية الزاب غرباً”.

واشار الى أن “الضربة الجوية جاءت بعد محاولة التنظيم استخدام الجسر في نقل مسلحين من نينوى الى جنوب غربي كركوك”، موضحا ان “الاوضاع الانسانية باتت صعبة جداً على الاهالي المحاصرين وسط القضاء لان الغذاء بات شبه معدوم وكذلك الدواء وافضل حل للقضية هو سرعة تحرير الحويجة”.

يشار إلى أن الطيران الحربي سبق وان قصف جسر الزاب الاستراتيجي جنوب غربي محافظة كركوك عدة مرات، كان آخرها العام الماضي حيث اسفرت ضربة جوية عن تدمير أحد فضاءات الجسر.