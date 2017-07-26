اللواء حيدري: تشكيل 21 لواء هجومياً بالقوات البرية الإيرانية

وأفادت مصادر صحفية ان العميد كيومرث حيدري قال في كلمة خلال مهرجان مالك اشتر بطهران، وفقا لتوجيهات قائد الثورة الاسلامية تم تشكيل 21 لواء متحركا هجوميا في القوات البرية للجيش الايراني، ولن يبقى لواء المشاة بالمعنى والمفهوم القديم، بل أصبحت جميع الالوية هجومية ومتحركة.

واعلن العميد كيومرث حيدري عن تشكيل وحدات الرد السريع الخاصة في القوات البرية للجيش الايراني، منوها الى ان جميع وحدات القوات البرية حدث لها تغيير هيكلي حيث تم هذا التغيير بناء على توجيهات قائد الثورة.

وشدد قائد القوات البرية للجيش الإيراني على ان القوات البرية مستعدة في حال ارتكاب العدو اي حماقة والاعتداء على الحدود الايرانية، لتمريغ انف العدو في اجزاء من الثانية، لافتا الى ان القوات البرية تحرس حدود البلاد على مدار الساعة بقوة وصلابة.

واشار العميد حيدري الى ان القوات المسلحة الايرانية تدعم الشعوب المظلومة والمستضعفين في العالم لاسيما الشعوب الاسلامية.