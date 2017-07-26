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التصنيفات:
الحدث اللبناني
الجيش اللبناني يرسل تعزيزات الى الجبهات المحيطة بالقاع
26 يوليو, 2017
- 4:29 مساءً
المصدر:
وكالات
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عزز الجيش اللبناني مواقعه العسكرية والميدانية مستقدما مزيدا من التعزيزات الى بلدتي رأس بعلبك والقاع ومحيطهما
وسير دوريات مؤللة وراجلة وثبت نقاطا عسكرية جديدة تحسبا لأي محاولة تسلل او فرار للمسلحين باتجاه البلدتين.
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المصدر:
وكالات
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26 يوليو, 2017
الكلمات الدلالية:
الجيش اللبناني
الحدث نيوز
القاع
بعلبك
لبنان
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