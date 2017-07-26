الجيش اللبناني يرسل تعزيزات الى الجبهات المحيطة بالقاع

26 يوليو, 2017 - 4:29 مساءً المصدر: وكالات
الجيش اللبناني يرسل تعزيزات الى الجبهات المحيطة بالقاع
عزز الجيش اللبناني مواقعه العسكرية والميدانية مستقدما مزيدا من التعزيزات الى بلدتي رأس بعلبك والقاع ومحيطهما
 
 وسير دوريات مؤللة وراجلة وثبت نقاطا عسكرية جديدة تحسبا لأي محاولة تسلل او فرار للمسلحين باتجاه البلدتين.
المصدر: وكالات
26 يوليو, 2017

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