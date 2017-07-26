إقصاء بن متعب.. هل يمهد لاعتلاء بن سلمان العرش؟

والمعارض السعودي والاعلامي البارز غانم الدوسري أفرد إحدى حلقاته فقط لتقديم نصائح لمتعب بن عبدالله، كي لا يوقع به ابن سلمان، للانقضاض بشكل نهائي على كل مقدرات الحكم في السعودية، ومهمة السيطرة على “الحرس الوطني” ستشكل لابن سلمان حماية من انقلاب مضاد.
وممكن لهذه الخطوة أن تُنجر عندما يقرر ولي العهد السعودي وضع الحرس الوطني تحت سيطرة وزارة الدفاع أو جهاز أمن الدولة الجديد الذي يتبع إليه، وقد بات يسيطر من خلاله على 80 في المئة من قوات وزارة الداخلية.
ولن تكون مهمة ابن سلمان التي أجمع المحللون على خطورتها سهلة، خاصة وأن الحرس الوطني خضع منذ عام 1962 لنفوذ الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز حين كان لا يزال اميراً، وقد شهد الحرس في عهد عبدالله عصره الذهبي حيث تمكن من تحويله من مجرد وحدات من المجاهدين والمتطوعين من القبائل إلى مؤسّسة عسكرية تمتلك نفوذاً كبيراً في المملكة.
ويرى محللون أن ولاءات قادة وعناصر الحرس الوطني الشديدة للأمير متعب بن عبدالله ستكون عقبة كبيرة أمام ابن سلمان، إذ أنه لن يتمكن من إقصاء رئيس الحرس بالسهولة نفسها التي أبعد فيها ولي العهد السابق محمد بن نايف، وخلال الإجراءات والتدخلات التي رافقت الانقلاب على الأخير، فإن الوحيد الذي لم يتعرض لأي مضايقات كان الأمير متعب بن عبد الله، وذلك خشية المس فيه، وبالتالي تحركه بكل ما له من نفوذ لإفشال مخططات ابن سلمان.