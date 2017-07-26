البعث: الانتصار الكبير في الجرود سوف يعزز الإستقرار الداخلي في لبنان

ثمّنت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان برئاسة الأمين القطرين عمان شلق، تداولت فيه آخر المستجدات والتطورات الراهنة، الإنجازات البطولية التي حققتها المقاومة والجيش الوطني اللبناني والجيش العربي السوري في العمليات العسكرية الاستباقية في جرودعرسال، والتي أفضت إلى القضاء على مخططات الإرهابيين التكفيريين الذين عاثوا إجراماً وفساداً في الأراضي اللبنانية، ومجازرهم التي لم ترحم الشعب اللبناني بكافة طوائفه، خصوصاً أهاليالبقاعوبلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع.

فإرهاب هذه العصابات لا دين له، وهذا الانتصار بتداعياته الكبيرة علىجبهة النصرةوداعش وبقية المناطق الجردية الشرقية سوف يترك إنعكاسات إيجابية على الساحة الداخلية، فالضربات العسكرية الاستباقية للجيش اللبناني والمقاومة ستجعل هذا الإنجاز مفصلاً استراتيجياً مهماً في المنطقة يوازي الانتصارات السابقة التي تحققت فيجرود القلمونوالقصير وغيرهما وأفضت إلى إرساء أجواء من العزة والكرامة يفتخر بها كل مواطن لبناني شريف، التي أمنت إجماعاً وإلتفافاً حول الجيش الوطني والمقاومة اللذين أفشلا مسلسلاً من الجرائم والمؤامرات كانت حملاً ثقيلاً على صدور اللبنانيين الشرفاء بكافة أطيافهم ومشاربهم، بالرغم من الأصوات الغوغائية والمواقف المشبوهة.

ونوهت القيادة القطرية بالمواقف الشريفة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري وكافة القوى الوطنية التي أيدت العملية بعيداً عن البيان الغوغائي لكتلة “المستقبل”، والمواقف الملتبسة لبعض القوى ومن يسيرون بركب الإمبريالية الإستعمارية والهيمنة الصهيونية. واعتبرت إن المعركة التي نعيشها اليوم ضد الإرهاب المتفشي عنوانها الرئيسي محاربة هذا الإرهاب بكل أدواته التخريبية، وهذا ما يظهر حجم التعاطف الرسمي والشعبي مع دماء شهداء المقاومة والجيش اللبناني، هذه التضحيات التي بفضلها نحمي الوطن وكل بقعة منه أكان ذلك من العدو الصهيوني أو من الجماعات التكفيرية التي لا تعرف إلا الإرهاب والقتل وإرتكاب المجازر الجماعية.

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