فنيش: مَن لا يقرّ بوجود إرهابيين في الجرود فلديه مشكلة

واعتبر أن البعض لا يريد أن ينسى اللبنانيون إسهامه بالأزمة المتمادية التي أصابت لبنان، مذكّراً أن هذا البعض مع أطراف إقليمية ودولية راهن على المجموعات الإرهابية وحاول وضع عرسال في مواجهة كل مَن يريد الخلاص من هذه المجموعات وتحويل الأمر وكأنه استهداف لمنطقة معينة، قائلاً: هذا الواقع ما زال راسخاً في ذاكرتنا.
ودعا فنيش هذا البعض الى السكوت، والإستفادة من نتائج ما تقوم به المقاومة، لكن يبدو أن هؤلاء المنتقدين لا يجيدوا الإستفادة من النتائج ولا حتى من الإنجازات بل يضعون دائماً أنفسهم في موقع المنهزم او المتواطئ، وذلك بسبب تصوّر الرؤية عندهم بناء على قرارات وسياسات خارجية، ويظهرون أنفسهم وكأنهم معتمدين لهذه الجهات او تلك.
وشدّد فنيش على أن “المقاومة” لم تطلب يوماً من أحد لا المشروعية ولا الإجماع، بل هي تؤدي واجبها الوطني والإنساني لجهة الخلاص من هذا الخطر على كل اللبنانيين وتحديداً على بلدة عرسال، مؤكداً ان “المقاومة” ما زالت كما كانت تتصدّى لكل مَن يستهدف أمن اللبنانيين سواء أكان اسرائيلياً أو جماعة تكفيرية… وعندها يكون كل لبنان المستفيد.
وأعلن أن “المقاومة” تؤدي واجبها نيابة عن كل اللبنانيين، قائلاً: مَن لا يريد ان يقبل بالواقع هذا شأنه، مضيفاً: الحقائق ساطعة ونور الشمس لا يحجب ببيان أو بظل بعض القنوات الصغيرة.