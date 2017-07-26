فنيش: مَن لا يقرّ بوجود إرهابيين في الجرود فلديه مشكلة

رفض وزير الشباب والرياضة محمد فنيش كل الإتهامات التي توجّه الى “حزب الله” على خلفية العمليات في عرسال، قائلاً: “الحزب” انتظر لأكثر من سنتين نتائج ما يتم من اتصالات إقليمية على خلفية الصداقات والعلاقات وإمكانية التأثير على هؤلاء التكفيريين وإخراجهم من الأراضي اللبنانية.