رعد: التنظيمات الارهابية بالمنطقة والعالم أصابتها الانشقاقات

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، اليوم الاربعاء، أن التنظيمات الارهابية في المنطقة والعالم أصبحت تعاني من الخلافات والانشقاقات.

وخلال لقائه اليوم بطهران مع رئيس البرلمان الايراني، علي لاريجاني، أشار محمد رعد الى الانتصارات التي حققها لبان في المواجهة مع التنظيمات الارهابية في عرسال، وقال: ان جبهة الاعداء والارهابيين كانت جبهة منسجمة في بداية الازمة في سوريا والمنطقة، الا انسجام هذه الجبهة أصابته الخلافات والانشقاقات، فهذه التنظيمات اصبحت تعاني من الكثير من الخلافات على صعيد المنطقة والعالم.

ولفت رعد الى مواجهة بعض الدول لمحور المقاومة في لبنان، وقال: ان هذه الصراعات وقعت في وقت تحقق فيه الإجماع الوطني في لبنان، فالاعداء بصدد الالتفاف على انجازاتنا.

وأردف رئيس كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني، مصرحا أنه من دواعي السرور يزداد محور المقاومة اليوم قوةً أكثر مما مضى، ومن المؤكد انه سيصمد أمام التحديات.