مستشار قائد الحرس: القوات العسكرية والشرطة سد منيع أمام أعداء ايران

أكد كبير مستشاري القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، أن القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي تشكل سدا منيعا أمام أعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وخلال مراسم الاحتفاء بالذكرى السنوية لعمليات “مرصاد”، اليوم الاربعاء، قال العميد احمد كريم بور: ان القوات العسكرية وقوى الامن الداخلي في ايران، وكما في السابق، تقف كسد منيع امام الاعداء، وفي الوقت الحاضر فإن الجمهورية الاسلامية الايرانية وبلطف الله تتمتع بقدرات عالية.
وفي جانب آخر من حديثه، قال العميد كريم بور: ردا على سؤال: لم لا تستخدمون الخيار العسكري ضد ايران؟ يقول الاميركان ان الخيار العسكري بحاجة الى ثلاثة عناصر؛ الانسان، والاسلحة، والتدريب، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفضلا عن هذه الخيارات الثلاثة فإن لديها خيارا رابعا وهو الطبيعة.
وأردف: لقد بلغنا في العالم الى حد، بحيث تقول جميع شعوب العالم، ان الشعب الوحيد القادر على الصمود أمام الاستكبار هو شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وفي جانب آخر من حديثه، قال العميد كريم بور: ردا على سؤال: لم لا تستخدمون الخيار العسكري ضد ايران؟ يقول الاميركان ان الخيار العسكري بحاجة الى ثلاثة عناصر؛ الانسان، والاسلحة، والتدريب، وان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفضلا عن هذه الخيارات الثلاثة فإن لديها خيارا رابعا وهو الطبيعة.
وأردف: لقد بلغنا في العالم الى حد، بحيث تقول جميع شعوب العالم، ان الشعب الوحيد القادر على الصمود أمام الاستكبار هو شعب الجمهورية الاسلامية الايرانية.