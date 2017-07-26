هل سيعدم العراق الداعشيات الألمانيات؟

وكشف المتحدث الألماني عن أن سفارة بلاده لدى بغداد على اتصال مستمر باثنتين من الألمانيات الأربع الموقوفات، مشيرا إلى أنهما “في حالة جيدة”.
وشدد في الختام على ضرورة التعاون مع السلطات العراقية للوقوف على وضع مواطناته، والاطلاع منها على الطريقة التي تعتزم فيها إخضاعهن للعقوبات التي تنص عليها التشريعات العراقية، وسبل عودتهن إلى ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن القوات العراقية كانت قد ألقت القبض خلال تحرير الموصل منتصف الشهر الماضي على أربع ألمانيات، يشتبه بارتباطهن جميعا بتنظيم “داعش” الإرهابي، وكشف عن أن إحداهن تدعى ليندا وينزل وهي في الـ16 من عمرها ومتحدرة من ولاية ساكسونيا الألمانية.
المصادر الرسمية العراقية والألمانية تؤكد وقوع أربع ألمانيات داعشيات في قبضة القوات العراقية، فيما لم ترشح عن بغداد وبرلين حتى الآن أي معلومات رسمية عن هوية الموقوفات الحقيقية ومصيرهن، باستثناء معلومات مقتضبة نشرها الجانب الألماني عن ليندا وينزل، التي فرّت من منزل والديها ولحقت بعشيق أغواها وجرّها إلى صفوف “داعش”.