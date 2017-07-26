السلطات التركية تعتقل 47 مهاجرا غير شرعي

كشف مصدر أمني لوكالة “الأناضول” التركية أن السلطات التركية اعتقلت 47 مهاجرا غير شرعي حاولوا التسلل بطريقة غير قانونية إلى بلغاريا واليونان

موضحا أن قوات الدرك اعتقلت 24 مهاجرا يحملون الجنسيتين الأفغانية والسورية في مدينة كيركلارلي المتاخمة للحدود البلغارية، أما في مدينة إدرنة شمال غربتركيااعتقلت في عملية منفصلة 23 مهاجرا سوريا كانوا يحاولون العبور بطريقة غير قانونية إلى اليونان.

ولفت المصدر الى أن القوات الأمنية اعتقلت أيضا شخصين اثنين بتهمة تنظيم محاولة العبور للمهاجرين الذين تم نقلهم الى ادارة الهجرة المحلية في كلا المدينتين.