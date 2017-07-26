“طلعت ريحتكم”: متظاهرون تقدموا بإخبار ضدّ شرطة مجلس النواب

اعلنت حملة “طلعت ريحتكم” أنّه “بعد أن تمّ الاعتداء عليهم أمام المجلس النيابي في التحرك الذي تم الدعوة اليه من قبل حملة “طلعت ريحتكم” لمناهضة التمديد الثالث في ١٦ حزيران ٢٠١٦ (إعتداء موثق بالصور والفيديو). بتاريخ ٢٥/٧/٢٠١٧ تقدم المتظاهرون والمتظاهرات المعتدى عليهم بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد مجهولين، وحراسة شرطة مجلس النواب. وقد إستلمتها النيابة العامة التمييزية وتمت إحالتها الى النيابة العسكرية تحت رقم ٤٣٧٧”.

وطالبت الحملة “القضاء بالإسراع في التحقيق والمحاكمة والمحاسبة لكل من تعدى على المتظاهرين العزل”.

وقالت: “لن نسكت عن الخرق الفاضح للقانون والدستور ومستمرون بمواجهة سلطة الفساد والتمديد غير الشرعي”.

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