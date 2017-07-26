قرقاش: يجب بناء علاقات خليجية جديدة محل القديمة

-أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش أنه “يجب النظر إلى ما بعد الأزمة الحالية مع قطر لأنها استغرقت وقتا طويلا”،

مشيرا الى أن “مجموعة جديدة من العلاقات سوف تشهدها المنطقة لتحل محل القديمة”.

ورأى في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه “إذا ما لم تراجع قطر سياساتها، سوف تستمر الحالة الراهنة لفترة من الوقت، حيث سوف تظهر وتتعزز علاقات جديدة”، مشددا على أنه “يجب على الدول العربية الأربعة الداعمة لمكافحة الإرهاب تمثل السياسات الرئيسية لمواجهة التطرف والإرهاب وتعمل من أجل حفظ الأمن والاستقرار العربي”.