القطان:الانتصارات بجرود عرسال دليل على انسجام المجاهدين

ان “الانتصارات التي تحقق في جرود عرسال إلا دليل قوي على انسجام المجاهدين مع الجيش اللبناني والشعب اللبناني، لأن معادلة الشعب والجيش والمقاومة تثبت يوما بعد يوم أنها هي الوحيدة التي تستطيع أن تبقي لبنان قويا وعزيزا ويواجهالإرهابالتكفيري من ناحية، والعدو الإسرائيلي الغاشم من ناحية ثانية”.

واعتبر “أن أصوات النشاز التي تعلو في هذه الأيام لن تؤثر أبدا على اللبنانيين، فنحن مؤمنون بأن ما يقوم به رجال الله من حزب الله والجيش اللبنانيوكل من يتعاون مع المقاومة والجيش سيسطر النصر الحقيقي الذي يحمي لبنان من أولئك الإرهابيين الذين لا يمتون الىالإسلامولا الىأهل السنةولا أي دين بصلة، لذلك كنا نتمنى على هذه الأصوات أن تتنبه للخطر الذي يواجهه كل لبنان ولا يواجه مذهب أو طائفة أو حزبا بعينه، على هذه الأصوات أن تعود إلى رشدها وأن تصوِب بوصلتها نحو أعداء لبنان، لأن هؤلاء خطرهم على المسلمين من أهل السنة والجماعة أكبر من خطرهم على إخواننا المسلمينالشيعةأوالدروزأو المسيحيين في لبنان، فلذلك جئنا لكي نحدد الموقف المشرف إلى جانب المقاومة الإسلامية حزب الله، وكي نحيي هذه القيادة، قيادة المقاومة والمجاهدين على ما يقدمونه من تضحيات، ونقول لهم: إن كل الشرفاء من الشعب اللبناني، الى أي طائفة أو مذهب انتموا، هم معكم وإلى جانبكم، وإن شاء الله تعالى هذا النصر كالعادة سماحة الأمين العام لحزب الله السيدحسن نصر الله سيهديه إلى كل اللبنانيين، فتعود عرسال لأهلها ولن تكون إلا لأهلها الشرفاء الذين هم الآن إلى جانب الجيش اللبناني وإلى جانب المقاومة والمجاهدين في دحر هذا العدو التكفيري”.