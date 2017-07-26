قطر: قائمة الإرهاب الجديدة مخيبة للآمال

أكدت قطر أن قرار الدول العربية المقاطعة لها بإضافة 18 شخصا وكيانا، تعتبرهم على صلات بالدوحة، إلى قوائم الإرهاب “مفاجأة ومخيبة للآمال”.

وصرح الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان أن القائمة الجديدة “تأتي كمفاجأة مخيبة للآمال بأن دول الحصار لا تزال تواصل هذه القصة في إطار حملتها لتشويه قطر”.

وتابع البيان: “القائمة الجديدة تقدم أدلة أخرى على أن دول الحصار غير ملتزمة بمكافحة الإرهاب. كما قلنا من قبل، كل الأفراد الذين لهم صلات بالإرهاب في قطر حوكموا”، مضيفا أن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب “لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب”.

وكانت الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر أدرجت تسعة كيانات أخرى تعمل في اليمن وليبيا وتسعة أشخاص يحملون جنسيات عربية على القائمة السوداء وقالت إنهم جميعا على صلة بقطر