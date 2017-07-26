جبهة العمل:حزب الله يقوم بالدفاع عن سيادة لبنان وأرض وعرض

أكدت “جبهة العمل الإسلامي” في لبنان ردًا على كلام الرئيس دونالد ترامب من أن حزب الله يشكل خطرًا على لبنان والمنطقة، أن “العدو الصهيوني الغاصب وقطعان المستوطنين ومن يقف معهم ويساندهم ويمدهم بالمال والعتاد والسلاح هم الذين يشكلون خطرًا حقيقيًا وتهديدًا مباشرا للبنان والمنطقة، وأن الاحتلال الاسرائيلي الحاقد وبضوء أخضر ودعم أميركي واضح وفاضح يمثل رأس الارهاب في المنطقة لاحتلاله فلسطين وأجزاء من الدول العربية المحيطة ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقسم من منطقة الغجر في جنوب لبنا.

وشددت الجبهة أن المقاومة اللبنانية وحزب الله بالتنسيق المباشر مع قيادة الجيش اللبناني يقومون بالدفاع عن سيادة لبنان وهم اليوم يحاربون الارهاب التكفيري في جرود عرسال دفاعًا عن الأرض والعرض والحرمات والمقدسات التي استباحها هؤلاء الارهابيون على مدى سنوات عدة”.

واستغربت الجبهة “سكوت الرئيس سعد الحريري على هذا الكلام، دون الاضاءة أمام ترامب على خطورة تهديدات واعتداءات العدو الصهيوني الغاشم، ودون الاشارة أيضا إلى ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك”.

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