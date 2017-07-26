بالصور: ألف حصة غذائية تدخل جرود عرسال

26 يوليو, 2017 - 8:10 مساءً المصدر: رصد- الحدث نيوز
بالصور: ألف حصة غذائية تدخل جرود عرسال

دخل الصليب الاحمر الدولي مساعدات تضم ألف حصة غذائية وأدوية إلى منطقة وادي حميد على أطراف بلدة عرسال.

 

المصدر: رصد- الحدث نيوز
26 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل