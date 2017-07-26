الجيش الباكستاني يوجه انتقاد شديد اللهجة للإدارة الأمريكية

وفي سياق متصل قامت القوات الأمريكية بتوجيه هجمات صاروخية باستخدام طائرات بدون طيار على المناطق القبلية وإضافة إلى ذلك قامت أيضا الإدارة الأمريكية بخفض المساعدات المالية والعسكرية لهذا البلد وخفض الاجتماعات الرسمية للمسؤولين الأمريكيين مع السلطات الباكستانية.
وفي مثل هذه الظروف، كان للنهج الذي اتبعته باكستان بفتح مجالات التعاون مع الصين وروسيا، أثرا بالغا على الولايات المتحدة، فلقد رأت واشنطن أن هذا التعاون سوف يفتح لتلك الدول المجال للدخول إلى أفغانستان.
ولهذا فلقد سعى المسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين للسفر إلى باكستان لتهدئة الأوضاع هناك من جهة ومن جهة أُخرى لزيادة الضغوط على حكومة أسلام أباد كطرد باكستان من التحالف الأمريكي ووقف المساعدات العسكرية والمالية التي تقدمها الإدارة الأمريكية لإسلام أباد والجدير بالذكر هنا أن بعض المحللين يرون بأن هذه الضغوط لن يكون لها أي تأثيرات ملموسة على حكومة أسلام أباد.
وحول هذا السياق يعتقد الخبراء المختصون بقضايا أفغانستان، بأن أمريكا قامت خلال السنوات القليلة الماضية بفرض ضغوطات مختلفة تحت مسميات عدة على حكومة باكستان ولكن لم تكن تلك الضغوطات بشكل مستمر وثابت ولم يكن لها أي تأثير على سياسة باكستان فيما يخص حربها ضد الإرهاب. ولكن كان لواشنطن أهداف لقيامها بتلك الضغوطات، فمن اهم أهدافها هو إسكات أصوات المعارضين من الشعب الأمريكي وأعضاءمجلس الشيوخ في هذا البلد.
ومن وجهة نظر المحافل السياسية، فإن خلافات أمريكا مع باكستان حول تعريف مفهوم الإرهاب، يُعد أمرا خطيرا وهذا يعني بأن الجماعات التي تُعدها أمريكا إرهابية، هي جماعات معتدلة وغير إرهابية من وجهة نظر الباكستانيين كمجموعة حقاني. وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد أمريكا بأن باكستان تقوم بالاستفادة من قضية الإرهاب لابتزازها وبأنها لم تتعاون معها في هذا الصدد. ومع هذا كله، فإن الحقيقة هي أن المحافل والأوساط السياسية لديها رؤية مترددة حول الدور الذي تلعبه باكستان في المنطقة، فهل تقوم حقا بدعم الإرهاب أم أنها تتساهل في القضاء عليه واجتثاثه من جذوره من المنطقة.
ومن جهة أُخرى صرح محمد يوسف زازي الخبير السياسي والعسكري الأفغاني، قائلا: يوجد الكثير من المراكز والقواعد التابعة للمجموعات الإرهابية في باكستان ووكالة الاستخبارات الباكستانية والمنطقة وأمريكا وبريطانيا كلهم لديهم معلومات مفصلة حول هذا الصدد. ومع ذلك، نرى بأن المسؤولين العسكريين والسياسيين الأمريكيين يقومون بعدة زيارات لباكستان، في حین إلى الأن لم تُعلن فيه واشنطن عن خطة واضحة تجاه أفغانستان ومن جهة أُخرى اكد محمد يوسف بأن التعاون مع باكستان ضروري من اجل استمرار التواجد العسكري في أفغانستان لفترة طويلة، لان هذا الأمر يُعد صفقة مربحة لكلا الطرفين.