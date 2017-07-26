العبادي: سنواصل تحرير تلعفر والحويجة بنفس العزيمة التي حررنا بها الموصل

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن القوات الأمنية ستواصل عمليات تحرير ما تبقى من أراضي تلعفر والحويجة وغرب الأنبار بنفس القوة والعزيمة التي ظهرت في تحرير الموصل، مشيرا إلى أن العراقيين حصلوا على شرف هزيمة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ودعا العبادي، في كلمة افتتح بها اجتماع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إلى “استثمار الوحدة الوطنية والعمل بتفان وتضحية أسوة بالمقاتلين الذين حملوا أرواحهم على أكفهم”، وأشار إلى أن “المقاتلين الذين انطلقوا من المحافظات لتحرير الأنبار وصلاح الدين والموصل تجاوزوا الطائفية وحققوا الانتصار والوحدة الوطنية بأروع معانيها”.

وتابع العبادي، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء، قائلا “يجب أن نتوحد في البناء، كما توحدنا في القتال، لنحقق الانتصار الأكبر”، مؤكداً ضرورة التعاون والتنسيق بين المحافظات وتثبيت الاستقرار والانتباه للشائعات والحملات المشبوهة التي تهدف لزعزعة الأمن وإرهاب المجتمع عبر تهويل الجرائم الفردية”.

وحول نقل الصلاحيات للمحافظات، أكد العبادي على “المضي بإصرار على نقل الصلاحيات بشكل سليم وحسب تعليمات واضحة وعدم تدخل السياسيين بالأمور التنفيذية، كما وجه بأن لا تكون الرسوم إلا مقابل خدمة تقدم للمواطنين ولا تثقل كاهلهم”.

وأعلن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، حيدر العبادي، يوم 10 تموز/يوليو الجاري، النصر الكامل على “داعش”، وتحرير مدينة الموصل بالكامل بعد معركة استمرت نحو تسعة أشهر.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

