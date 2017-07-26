عباس والعاهل الأردني يتشاوران هاتفيًا حول التطورات القدس

أجرى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مساء اليوم الأربعاء، مشاورات هاتفية بشأن المستجدات في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى.

ومنذ 11 يومًا تشهد الأراضي الفلسطينية، ولا سيما القدس، مواجهات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين يحتجون على إجراءات إسرائيلية بمحيط الأقصى، يعتبرونها محاولة من إسرائيل لفرض سيادتها على المسجد.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية للأنباء (وفا) أن الرئيس عباس تلقى اتصالًا هاتفيًا من العاهل الأردني، جرى خلاله “التشاور حول التطورات الجارية في مدينة القدس، والمسجد الأقصى، على وجه الخصوص”.

وأضافت الوكالة أنه “تم الاتفاق بينهما على توحيد الجهود والإبقاء على المشاورات”.

ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية بالأردن، هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر الأردن آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل أن تحتلها إسرائيل، وكذلك بموجب اتفاقية السلام الأردنية – الإسرائيلية عام 1994، التي طلبت عمان بمقتضاها لنفسها حقًا خاصًا في الإشراف على الشؤون الدينية للقدس.

وأعلن عباس، أمس، استمرار قرار تجميد التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، الذي أعلنه الأحد الماضي، مشددا على ضرورة أن “تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 يوليو/ تموز الجاري”.

وإثر هجوم أدى إلى مقتل 3 فلسطينيين وشرطيين إسرائيليين اثنين، أغلقت إسرائيل الأقصى، في 14 من الشهر الجاري، ومنعت الصلاة فيه، للمرة الثانية منذ احتلاها مدينة القدس الشرقية عام 1967، ثم أعادت فتحه جزئيًا، بعد يومين، واشترطت على المصلين الدخول عبر بوابات فحص إلكتروني نصبتها، وهو ما قوبل برفض فلسطيني.

كما تواصل الشرطة الإسرائيلية، منذ 9 يوليو الجاري، إغلاق بوابات البلدة القديمة في القدس أمام الفلسطينيين، ولا تسمح بالعبور إلى داخلها سوى للمسجلين بأنهم من سكان البلدة القديمة.

وأزالت الشرطة الإسرائيلية، أمس، البوابات الإلكترونية، على أن تعتمد بدلًا منها على كاميرات ذكية.

ورغم إزالة البوابات الإلكترونية ما يزال المصلون يؤدون صلواتهم في الشوارع القريبة من المسجد الأقصى، ويصرون على إزالة كافة تعديات إسرائيل وعودة الأمور إلى ما كانت عليه.