الكنيست “الإسرائيلي” يصوت على مشروع قانون “القدس الموحدة”

26 يوليو, 2017 - 8:52 مساءً المصدر: وكالات
الكنيست “الإسرائيلي” يصوت على مشروع قانون “القدس الموحدة”

صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون “القدس الموحدة”

المصدر: وكالات
26 يوليو, 2017
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