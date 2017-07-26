السيد نصر الله: المقاومة كانت هي مهاجمة وعامل المفاجأة كان مفقوداً في المعركة حيث تحدثنا عن مفاوضات وإمكانية تسويات

26 يوليو, 2017 - 9:00 مساءً
26 يوليو, 2017
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