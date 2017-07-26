السيد نصر الله: بعد انتهاء المعركة سنقوم بتسليم كل الارض والمواقع التي دخلنا اليها الى الجيش اللبناني

26 يوليو, 2017 - 9:11 مساءً
26 يوليو, 2017
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