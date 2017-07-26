السيد نصر الله: على قادة النصرة أن يعرفوا أن الوضع في الميدان لنا وهناك تقدم ولكن هناك بعد عن الواقع والفرصة متاحة لكن الوقت ضيق

26 يوليو, 2017 - 9:16 مساءً
26 يوليو, 2017
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