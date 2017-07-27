أصالة في إدلب تغني للنصرة: “مابحبش حد إلا إنت”!

وذكر المصدر بحسب ما نقلت مواقع الكترونية أن “أصالة توجهت صباح الثلاثاء برفقة أحمد رحال العميد المنشق إلى مقر أحد التشكيلات المسلحة في محافظة إدلب، بهدف تحفيز ما يسمى “الثوار” على متابعة “نضالهم” ضد السلطة السورية”، بحسب المصدر، وذلك بسبب انهيار معنوياتهم جراء الاقتتال مع بعض والهزائم التي لحقتهم على يد الجيش السوري.. وايضا للترفيه عنهم!

وأوضح المصدر أن أصالة وصلت ليل الاثنين إلى أحد المنازل في منطقة قريبة من الحدود التركية قادمة من القاهرة، بعد دعوة قدمتها لها المعارضة السورية المسلحة للوقوف إلى جانب الفصائل ودعمهم في معركتهم ضد الجيش السوري، وفق تعبير المصدر.

يذكر أن جبهة النصرة تسيطرة بشكل كامل على مدينة إدلب مايعني أن أصالة نصري كانت تدعم فرع تنظيم القاعدة في سوريا والمسجلة عالمياً على لوائح الإرهاب.