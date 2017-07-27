نتنياهو يعتزم طرد “الجزيرة” من إسرائيل

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الأربعاء، عن عزمه طرد قناة الجزيرة القطرية من إسرائيل، وذلك في غمرة التوترات بين بلاده والفلسطينيين حول المسجد الأقصى في القدس.

وكتب نتنياهو على صفحته في فيسبوك إن “قناة الجزيرة تواصل الحض على العنف في محيط جبل الهيكل” (الاسم العبري للحرم القدسي).

وأضاف “لقد ناشدت الأجهزة الأمنية مرارا لإغلاق مكتب الجزيرة في القدس. إذا لم يكن ذلك ممكنا بسبب تفسير القانون فسأسعى إلى إجراء التعديلات اللازمة على القانون لطرد الجزيرة من إسرائيل”.

وتتهم إسرائيل منذ سنوات القناة القطرية بالانحياز في تغطيتها للنزاع الدائر بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وظل الوضع ليل الأربعاء متوترا في محيط الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، حيث أزالت السلطات الإسرائيلية البوابات الإلكترونية لكشف المعادن التي كانت نصبتها بعد هجوم شنه في 14 تموز/يوليو ثلاثة شبان من عرب إسرائيل واسفر عن مقتل شرطيين إسرائيليين اثنين ومقتل المهاجمين الثلاثة.

وفجر الخميس أزالت القوات الإسرائيلية المسارات الحديدية وأعمدة الكاميرات التي كانت القوات الإسرائيلية نصبتها عند مدخل الحرم القدسي الذي يضم المسجد الأقصى وقبة الصخرة ويطلق عليه اليهود جبل الهيكل

ورأى الفلسطينيون في الإجراءات الأمنية الأخيرة محاولة من إسرائيل لبسط سيطرتها على المسجد الأقصى، ورفضوا دخول الحرم القدسي وأدوا الصلاة في الشوارع المحيطة.

واندلعت احتجاجات فلسطينية عارمة، تخللتها صدامات أسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين. وليل الجمعة، طعن فلسطيني عائلة مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة فقتل ثلاثة منهم.

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