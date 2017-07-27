هدنة “عرسال” تدخل حيز التنفيذ.. ما وجهة مسلحي “النصرة” ؟

دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” و”جبهة النصرة” حيز التنفيذ، صباح الخميس 27 يوليو/تموز، في جرود عرسال والقلمون، حيث سيغادر من بقي من عناصر “النصرة” وعوائلهم إلى إدلب.

ونقلت قناة “الميادين” عن مصادر قولها، إن سريان وقف إطلاق النار بين حزب الله ومن بقي من مسلحي “جبهة النصرة” في جرود عرسال، بدأ رسميا في الساعة السادسة صباحا بتوقيت بيروت.

وأضافت إن بيان الاتفاق سيذيعه اللواء عباس إبراهيم في وقت لاحق اليوم، مشيرة إلى أن اللواء نجح كوسيط في التوصل لهذا الاتفاق.

ولفتت نفس المصادر إلى أن من تبقى من عناصر النصرة وعوائلهم سيغادرون جرود عرسال إلى إدلب.

من جهتها، أفادت قناة “الجديد” أن مسلحي جبهة النصرة أعلنوا استسلامهم عند الرابعة فجرا بالتوقيت المحلي، وجرى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، يبدأ عند السادسة من صباح اليوم، لتأمين ممر آمن لخروج مسلحي النصرة من الجرود.

في غضون ذلك، قالت “الوكالة الوطنية للإعلام”، إن حالة من الهدوء التام تسود منطقة عرسال وجرودها والتلال والمرتفعات الفاصلة بين مخيمات النزوح السوري في وادي حميد والملاهي، منذ ساعات الفجر الأولى، مع بدء سريان وقف إطلاق النار على جميع جبهات الجرود.

وانقضى الأسبوع الأول من معركة جرود عرسال، ويوشك حزب الله أن يعلن “انتصاره” على مسلحي جبهة النصرة بعد سيطرته على مواقع استراتيجية في جرود القلمون، وصولا إلى حدود السلسلة الشرقية لناحية عرسال.

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