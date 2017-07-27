انقطاع خدمة “إنستجرام” حول العالم

فوجيء مستخدمو إنستجرام بعدم تمكنهم من الوصول إلى الخدمة مساء الأربعاء، سواء عبر التطبيق أو الموقع، ما أثار غضبهم واستياءهم، خاصة مع عجز بعض المستخدمين على استخدام الموقع لعدة ساعات.

ووفقًا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، تعطل كل من التطبيق على الهواتف الذكية والموقع في تمام الساعة الثامنة مساءً، بعد أن عانى من بعض المشاكل في وقت سابق حوالي الساعة 6 صباحًا.

وقد أثر الانقطاع على السواحل الشرقية والغربية للولايات المتحدة وجزء من أوروبا، فضلاً عن ساو باولو فى أمريكا الجنوبية، واتجه المستخدمون إلى منصات وسائل التواصل الاجتماعية الأخرى مثل تويتر، للشكوى من انقطاع الخدمة، مع انتشار هاشتاج #instagramdown بسرعة عبر الشبكة، وعاد الموقع للعمل مرة أخرى بعد انقطاع حوالى نصف ساعة.